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CHP'li belediyenin 'içki' kararına mahkemeden durdurma

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin içkili yer bölgesi kararı, AK Partili üyelerin itirazı üzerine mahkeme tarafından durduruldu.

Haber Merkezi
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CHP'li belediyenin 'içki' kararına mahkemeden durdurma
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Afyonkarahisar Belediye Meclisi geçtiğimiz Kasım ayında 'içkili yer bölgesi' konusunda çoğunluğu CHP'li üyelerin 'evet' yönünde verdiği oylaması ile karar aldı. Karara göre belediye tarafından belirlenen bölgelerin krokileri çıkarılarak alkollü mekan ruhsatları da verildi. Ancak AK Partili Belediye Meclis üyeleri kararı mahkemeye taşıdı. 

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi ise verdiği karar ile yürütmeyi durdurdu. Mahkemenin kararında, meclis kararının alınması sırasında, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş konusundaki görüşünün yalnızca bir işletme için alındığı ve kararın tüm alan için bu görüş alınmadan verildiği belirtilerek, durumun hukuka aykırı olduğu değerlendirildi. Kararda ayrıca içkili yer bölgesi olarak belirlenen alanın sınırlarının açıkça belirtilmediği, krokisinin tasdik edilmediği ve bu durumun hukuki belirsizliğe yol açtığına değinilen kararda, kararın gerekçelerinin, belediyenin asli kamu hizmeti görevlerine aykırı olduğu ve başka bir idarenin gelir kaybını önlemeye yönelik bir amaç taşımasının, hukuka uygun olmadığı tespit edildi.

Mahkeme, bu gerekçeler ışığında belediye meclisinin aldığı kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Karar sonrası ruhsat verilen işletmelerin durumunun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

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