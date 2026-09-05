CHP'li Berhan Şimşek'in şiddet uyguladığı Özlem Şanver konuştu

Berhan Şimşek'le yaklaşık 9 yıl yaşayan Özlem Şanver, şiddete uğradığına dair görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yaptı.

Gazeteci Enver Aysever'e konuşan Özlem Şanver, Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifasına yol açan görüntülerin 2025 yılının haziran ayına ait olduğunu söyledi.

Bu olaydan önce de şiddete maruz kaldığını ileri süren Şanver, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.

"Düzelecek dedi, inandım"

Berhan Şimşek'ten kaçmak için şehir değiştirdiğini iddia eden Özlem Şanver, siyasetçinin peşinden gelerek kendisini ikna etmeye çalıştığını savundu.

İddialarına “'Düzelecek, özür dilerim' dedi. Tekrar bir araya geldik.” diye devam eden Şanver, Berhan Şimşek'in bu sözlerine inandığını ileri sürerek "Öyle zannediyorsunuz maalesef." diye konuştu.

"Neden ayrılmadın" eleştirilerine tepki

Çevresinden gelen "Neden ayrılmadın?" şeklindeki eleştirilere tepki gösteren Özlem Şanver, şunları söyledi:

“Beni bu konuyla ilgili yargılayanlar oluyor. Yani 'Niye o zaman ayrılmadın?' Bu soruyu, bu değerlendirmeyi yapmak kimsenin hakkı değil. Niye ayrılmadım? E ayrılmadım, dayak mı yiyeyim yani? Ayrılmadım, şiddete mi uğrayayım? Biz öyle bir yerden bakamayız.”

Şanver, hukuki mücadeleyi sürdüreceğini de söyledi.

"Uzaklaştırma kararından sonra ben duştayken çilingirle içeri girdiler"

Özlem Şanver yayında, mahkemenin uzaklaştırma kararının ardından yaşandığını ileri sürdüğü bir olayı da anlattı.

Şanver, kararın kendisine tebliğ edilmesinden iki gün sonra evde duşta olduğu sırada içeriye çilingirle girildiğini, Şimşek'in kendisine bir arkadaşı aracılığıyla "Özlem o evden çıksın, yoksa onu hapse attıracağım." diye mesaj gönderdiğini ileri sürdü.

Şanver, Berhan Şimşek'in siyasi kimliğini bir baskı aracı olarak kullandığını da öne sürdü.

Berhan Şimşek şiddet görüntüleri sonrası istifa etti

Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek nisan ayında mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, Şimşek hakkında iki ay ay süreyle uzaklaştırma kararı vermiş, bu karar daha sonra iki ay daha uzatılmıştı.

Şimşek, iddiaları reddederken ortaya güvenlik kamerası görüntüleri çıkmıştı.

Görüntülerde Şimşek'in Şanver'ın ayağına bastığı ve şiddet uyguladığı anlar yer alıyor.

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP'ye dönen Şimşek, görüntülerin ortaya çıkması sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.