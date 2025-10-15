  1. Ekonomim
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Cihan Altunpul, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım" dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

