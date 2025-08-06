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CHP'li Burak Korkmaz adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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CHP'li Burak Korkmaz adli kontrolle serbest bırakıldı
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Burak Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, Beykoz Adalet Sarayına götürüldü.

Korkmaz, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

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