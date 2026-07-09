CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aras, söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.

"Bildiğiniz Ahmet Aras sizi yanıltmaz"

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Aras, şunları kaydetti:

"Hiçbir dayanağı olmayan bir iddiayı kamuoyu önünde gerçekmiş gibi açıklayan birkaç kendini bilmeze cevap vermekten çok daha mühim işlerimiz var. Bu maksadı belli yalanlara lütfen siz de itibar etmeyin. Tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz Ahmet Aras, sizi yanıltmaz."