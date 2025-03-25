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CHP'li Çelik: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu afişlerini toplatma kararı geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının afişlerinin toplatılmasının istendiğine dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı gittiğini aktardı. Çelik, "Tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır" dedi.

Haber Merkezi
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CHP'li Çelik: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu afişlerini toplatma kararı geldi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdiğini açıkladı. Çelik, yazıda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın afişlerinin toplatılmasının istendiğini belirtti.

Çelik, söz konusu yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz" dedi.

Çelik, "Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır" ifadelerini kullandı.

Çelik, son olarak, "Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!" dedi.

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