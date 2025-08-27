CHP'li Cemal Enginyurt: Saray'a sadece şunu söylüyorum; yolun sonu göründü

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yerköy ilçesinde çarşı Pazar dolaşıp ürettiği ürününü pazarda satmaya çalışan üretici, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini aldı. Daha sonra Beker’e CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt eşlik etti. Beker ve Enginyurt, ilçeyi gezerken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

''AK Parti için yolun sonu gözüküyor''

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yozgat programını değerlendirirken AK Parti için yolun sonunun gördüğünü gözlemlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

''Partimiz 81 vilayette bizleri görevlendirdiler. Biz daha önce Sivas'taydık. Ondan önce de Cemal Enginyurt'ta Kırşehir, Nevşehir, Niğde'yi gezdik. İki gündür de Yozgat'tayız. Yozgat'ta bunların kale kule dedikleri yıkılmış, Yozgat tercihini yapmış. Şimdi de Yerköy'deyiz. Esnaf, Pazar, oda ziyaretlerimizi yaptık. Vatandaşın çok büyük ilgisi var. Vatandaş sıkıntılı. Esnaf sıkıntılı, çiftçi sıkıntılı. Emekli bitmiş, asgari ücretli geçinemiyor. AK Parti için yolun sonu gözüküyor. Bunun samimiyetimle söylüyorum, Allah nasip ederse sandık geldiği günde zaten sandıkta çıktığını göreceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Önce sandık gelsin.

''Ankara'da oturanlar bizim gibi gelsin, esnafın içinde, çiftçinin içinde, pazarcının, halkın içinde olsunlar''

Gübre 35 bin lira olmuş. Mazot 53 lira. Çiftçi kontağına bastığı zaman, traktörünü çalıştırdığı zaman ektiğini sattığı zaman mazota yetmiyor. Gübreye yetmiyor. Çiftçi nasıl perişan olmasın? Çiftçi perişan olmasa patatesini döker mi? Patates pazarda 10 lira kilosu, nakliye parası değil. Çiftçi gerçekten çok perişan. Ankara'da oturanlar bizim gibi gelsin, esnafın içinde, çiftçinin içinde, pazarcının, halkın içinde olsunlar. Bakın biz gezerken bizim peşimizden de Yozgat AK Parti milletvekili geldi. On dakika pazarda duramadı, esnafın yanında duramadı. Biz beş saattir bugün vatandaşımızın içindeyiz. Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Ben şunu diyorum; bir kere de arabayı bize kullandırsınlar. Şoförlüğünü partimize teslim etsinler. Arabayı süren kendileri, arabanın camı kırılıyor CHP suçlu oluyor. Lastiği patlıyor CHP suçlanıyor. Enflasyon artıyor, CHP suçlanıyor. Çiftçi perişan CHP. Enflasyon artıyor CHP. Milletimizden rica ediyoruz, bu arabayı bir de biz sürelim. Bırak şunları yetkiyi bize versinler. Çiftçinin de derdini çözeceğiz. Esnafın derdini çözeceğiz. Yolsuzluklar bitecek. Adalet gelecek gelecek.

Belediye başkanları bugün hepsi cezaevinde. 550’ye yakın AK Parti belediyesi var. Bir tane belediye başkanının bir soruşturması var mı? Bir sabah kapısı çalınıyor mu? Bunu vatandaş soruyor biz değil. Vatandaş bunun farkında. Bir an önce Türkiye’ye önce adalet gelecek. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.''

“Recep Tayyip Erdoğan demek zengin demek, 85 milyon Türk milleti fakir demek”

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da konuşmasında şunları söyledi:

''Türkiye'nin genel durumu Recep Tayyip Erdoğan'a sorulması gereken bir soru. Sarayda oturup manda yoğurdu, kestane balı, hurmayı karıştırarak zannediyor ki 85 milyonda aynı mutluluğu yaşıyor. Birilerinin esasında bu soruyu Recep Tayyip Erdoğan'a sorması gerekiyor. Ama soracak kimse olmadığı için biz dillendirmek zorundayız. Türkiye'de işçi, köylü, emekçi, çiftçi, esnaf, gençler, kadınlar herkesin durumu çok kötü, alım gücü düşmüş, sadece ülkeyi vergi cennetine dönüştüren bir Mehmet Şimşek'le zenginin daha zengin, fakirin daha fakir yapıldığı bir ülkeye dönmüşüz. Recep Tayyip Erdoğan demek zengin demek, 85 milyon Türk milleti fakir demek. Fakirin ezildiği bu ülkede Erdoğan hala kendisinin geleceğini garanti altına almaya çalışıyor. Bunun için de Ekrem ağrıları sebebiyle uykusuz geceler geçirdiğinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırılar yapıyor. Bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsın millet uyandı. Bugün Yerköy'deyiz. Millet uyandı. Anadolu'nun her yerindeyiz. Milyonlarca insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerinde hak, hukuk, adalet diyor. Herkes demokrasi, özgürlük diyor. Laik Türkiye'ye sahip çıkılması gerektiğine inanıyor. Biz de bu inanç içerisinde bugün Ankara Milletvekilimiz ama Yozgat'ın evladı Adnan Beker'le birlikte Yerköy'deyiz. Yerköy halkıyla birlikteyiz. Saraya sadece şunu söylüyorum; yolun sonu göründü.''