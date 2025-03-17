CHP’li Cevdet Akay’dan bütçe tepkisi: Vergi adaletinde kantarın topuzu kaçtı

ANKARA (EKONOMİ) CHP Karabük Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Şubat ayı bütçe verilerinin vergi adaletinde kantarın topuzunun kaçtığının göstergesi olduğunu belirterek, “Sadece 2 ayda emekçinin, emeklinin, esnafın, memurun ödediği; gelir vergisi yüzde 89,2 arttı, şirketlerin ödediği kurumlar vergisi ise yüzde16.8 oranında azaldı” dedi.

CHP’li Akay, şubat ayı bütçe verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başarısızlığını PR çalışmaları ve suni rakamlarla örtmeye çalışsa da bütçe gerçekleşme rakamları Sayın Şimşek’in söylediklerinin tam tersini söylüyor. Ekonomik gidişatın iyi olmadığına işaret ediyor. 2024’ün ilk 2 ayında 175 milyar 923 milyon lira olan faiz gideri 2025’in ilk 2 ayında 302 milyar 707 milyon liraya yükseldi.

302 milyar 707 milyon liralık faiz giderinin 1 trilyon 377 milyar 625 milyon liralık vergi gelirine oranı yüzde 21,93 olarak gerçekleşti. Yani toplanan vergilerin yüzde 21,93’ü faiz ödemesine harcandı. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyesindeki bin TL’lik artış, “Bütçeye 32 milyar TL’lik ek yük getiriyor…” diye yakınan iktidar, 2025’in ilk 2 ayında 2024'ün aynı dönemine göre faiz giderinde yüzde 72,1’lik artışla meydana getirdiği 125 milyar TL’lik faiz yükünü normalleştiremez.

Görüyoruz ki “Şimşek Politikaları” gelir adaletindeki uçurumu her geçen gün daha da büyütmekte, vatandaşın sırtına ağır yükler yüklemektedir. Açıklanan veriler, vergi adaletinde kantarın topuzunun kaçtığının resmidir. Sadece 2 ayda emekçinin, emeklinin, esnafın, memurun ödediği; Gelir Vergisi yüzde 89,2 arttı. Şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi ise yüzde 16,8 azaldı.

İktidar emekçilerin alın terini yok sayan sermaye sınıfından vergi tahsilatı yapamazken, gelirlerin tamamını ise emekçilerin sırtından tahsil ettiğini görüyoruz. Kamuda tasarruf yapacağız diyen, buna rağmen 2024 yılında 179,8 milyar lira kamu harcaması yapan iktidar vatandaşın hiçbir yarasına merhem olamaz. Aksine yaraları daha da derinleştirerek ekonomik krizi tabana yayma direnci sergilemektedir.”