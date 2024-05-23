CHP'li Demir: Türkiye en az 330 milyar dolar doğrudan yatırımı kaçırdı

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Türkiye’nin doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekilmesi konusunda başarısız olduğunu söyledi.

Demir yaptığı yazılı açıklamada, doğrudan yatırım çekemeyen hükümetin ülkeyi sıcak paraya mahkum bıraktığını belirterek, “Türkiye’deki toplam doğrudan yabancı sermaye stoğu 2023 yılı sonu itibariyle 158.5 milyar dolardır. Bu Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık 14’üne tekabül etmektedir. Yabancı sermaye stoğu/GSYİ, dünya ortalaması yüzde 45, OECD ülkeleri ortalaması yüzde 53, Avrupa Birliği’nde ise yüzde 65’tir. Türkiye’ye Dünya ortalaması kadar doğrudan yabancı sermaye çekebilseydi 490 milyar dolar, OECD ortalaması kadar çekebilseydi 598 milyar dolar yatırım çekilmiş olacaktı. Bu durumda bu haliyle Türkiye en az 330 milyar dolar doğrudan yatırımı kaçırmış durumdadır” dedi.

2023 yılında Türkiye’nin sadece 10.6 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye çekebildiğini, bunu da Dünyada 2023 yılındaki yabancı sermaye hareketinin sadece binde 8’ine karşılık geldiğini kaydeden Demir, “ Türkiye’ye gelen sermayenin yaklaşık 34’ünü yabancıların gayrimenkul alımları, yaklaşık yüzde 18’ini Türkiye de mukim yabancı sermaye şirketlerinin yurt dışından borçlanmaları, yaklaşık yüzde 25’ini hizmet sektöründeki yatırımlar oluştururken, toplamın sadece yüzde 23 ünü sanayi ve tarım sektörleri oluşturmaktadır. Diğer taraftan mevcut tesislerin satın alınmaları dışında yabancı sermayenin sıfırdan yatırımları (yeşil yatırımlar) neredeyse durma noktasına gelmiştir” dedi.

Giren çıkan sermaye arasındaki fark azaldı

Türk firmalarının yurt dışındaki doğrudan yabancı sermaye stoğunun 62 milyar dolara ulaştığını kaydeden Demir, “ Giren ve çıkan sermaye arasındaki fark hızla azalmaya başlamıştır. 2023 yılında Türkiye’ye 10.6 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye gelirken; 5.8 milyar dolar doğrudan Türk sermayesi yurt dışına çıkmıştır. Türkiye’den çıkan sermaye gayrimenkul ve borçlanma miktarı dışındaki doğrudan yabancı sermaye girişinin (5.6 milyar dolar) üstündedir” dedi. Demir, 2024’ün ilk çeyreğinde, Türkiye’ye net 1.2 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girerken bunun yaklaşık 800 milyon dolarının yabancılara gayrimenkul satışının oluşturduğunu kaydetti.

"Siyasal ve ekonomik güven azaldı"

Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, yüzde 59’unun Avrupa Birliği, olmak üzere, yüzde 80’inin gelişmiş demokratik ülkelerden geldiğini ifade eden Demir, “ Ekonomik Özgürlük Endeksinde Gabon ve Fas’ın ardından 103’üncü, Demokrasi İndeksinde Gambiya’nın ardından 102. sırada bulunan ve diğer bir çok global ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmişlik endeksinde hızla son sıralara gerileyen, ekonomisi günlük kararlarla yönetilen Türkiye’ye olan siyasal ve ekonomik güven her geçen gün azalmakta ve bunu paralel olarak doğrudan yabancı sermaye girişleri hızla rakamsal ve oransal olarak düşüş göstermekte, tam aksi yönde Türk sermayesi artan bir hızla yurt dışına çıkmaktadır” dedi.