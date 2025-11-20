CHP'li Deniz Yavuzyılmaz hakkında fezleke düzenlendiğini duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekenin TBMM’ye gönderildiğini açıkladı.

"Fezleke AK Parti’nin usulsüzlüklerini örtmez"

Yavuzyılmaz, fezlekenin gerekçesini, “Türkiye-Irak ham petrol boru hattında gerçekleşen usulsüz petrol taşımalarıyla ilgili Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin 277 sayfalık nihai kararını ortaya çıkardığım için hakkımda düzenlendi” sözleriyle duyurdu ve açıklamalarına devam etti.

"Bu fezleke, AK Parti’nin usulsüzlükleri nedeniyle, Tahkim’de, Türkiye’nin aleyhine, 1 Milyar 471 Milyon Dolar cezaya hükmedildiği gerçeğini değiştirmiyor.

Söyledim, söylemeye devam ediyorum Bu ceza tutarını, bu cezaya sebep olan Tayyip Erdoğan ve sorumlu üst düzey AK Parti’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz! Konunun peşini bırakmayacağım."