CHP'li Durmaz'dan Bakan Yumaklı'ya 'don' mektubu: Çiftçinin kredi borcu ertelenmeli

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, ülke genelinde yaşanan don afetinden zarar gören çiftçilere destek verilmesi için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya mektup gönderdi.

"Ekonomik zarar büyüktür"

Durmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz genelinde ve Tokat’ta yaşanan don olayları, başta erik, vişne, kiraz, şeftali, ceviz olmak üzere meyve ağaçlarında, patates, soğan, karpuz, ay çekirdeği, hububat ve yem bitkilerinde, asma bağ yaprağı ve üzümlerde ciddi zararlara yol açtı.

Üreticilerimizin bir yıllık emeği bir gecede yok oldu! Bahar aylarının başında tomurcuklanan, çiçek açan ürünler, bir gecede kül oldu. Bu tablo, sadece ürün değil; üreticimizin umudu, emeği, alın teridir! Üreticiden gelen sesleri duymazdan gelmek, kırsalda yaşayan binlerce ailenin ekmeğine ve geçimine sırt dönmektir. Bu nedenle çağrımız nettir:

Ekonomik zarar büyüktür! Zarar tespiti hızla yapılmalıdır! TARSİM kapsamındaki zararların süratle karşılanması için ödemeler hızlandırılmalıdır. Kapsam dışında kalan üreticiler için ek destek modelleri devreye sokulmalıdır. Ürünlerini sigorta yaptıramayan çiftçimizin zararları AFAD fonundan karşılanmalıdır. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi, kamu ve özel bankalara olan zirai kredi borçları faizsiz bir yıl ertelenmeli, icra işlemiyle karşı karşıya olan çiftçilerimizin icra ve haciz işlemleri derhal durdurulmalıdır. Çiftçimizin alın teri yerde kalmamalıdır!”

Durmaz’ın Bakan Yumaklı’ya gönderdiği mektup ise şöyle:

“9-10-11 Nisan tarihlerinde yurt genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve don olayları, ülkemiz tarımı açısından tarihimizin en ağır doğal afetlerinden birine dönüşmüştür. Tokat ilimiz başta olmak üzere birçok tarım merkezinde sebze ve meyve üretimi yapan çiftçilerimiz büyük zarar görmüştür.

Özellikle erik, kayısı, kiraz, şeftali, elma, vişne, ceviz, fındık gibi meyve ağaçları ile patates, karpuz, soğan, domates, biber gibi erken dikimi yapılmış sebzeler ve yem bitkileri don olayından etkilenmiştir. Tarla, bağ ve bahçelerinde çiçeklenme ve meyve tutumuna geçmiş ürünler büyük ölçüde yanmış; bu yıl hasat bekleyen birçok üretici ürününü kaybetmiştir. Tokat ilimizde de durum farklı değildir. Tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelerimizden tespit ettiğimiz görüntü ve veriler, çok sayıda üreticimizin hasat yapamayacağı yönündedir. Bu durum yalnızca bölge ekonomisini değil, ülke genelinde gıda arzını ve tarımsal sürdürülebilirliği tehdit etmektedir.

Don olayından zarar gören üreticilerimizin büyük bir kısmı, daha yılın başında mazot, gübre, tohum, ilaç, işçilik gibi yüksek maliyetlerle üretim yapmış; ancak şimdi ürün alamadan sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Üstelik bu üreticilerin çoğunun ürünleri TARSİM kapsamı dışında kalmakta ya da sigorta yaptırabilecek mali koşullara sahip olmamaktadır. Banka kredileri, kooperatif borçları, veresiye alınan girdiler nedeniyle çiftçimizin sırtındaki yük, artık taşınmayacak noktadadır.”

“TARSİM sisteminin kapsam ve erişim bakımından gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır"

“Tüm bu gelişmeler ışığında üreticilerimizin beklentisi; yaşanan afeti yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde bir kriz olarak değerlendirmeniz, hızlıca zarar tespit çalışmalarını tamamlamanız ve sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere de doğrudan destek sağlayacak bir mekanizmayı devreye almanızdır. Ayrıca kamu ve özel bankalara olan tarımsal borçların faizsiz ertelenmesi, çiftçimize yeni sezona hazırlık için mazot, gübre ve tohum desteği sağlanması, icra ve haciz işlemi yaşayan çiftçilerimiz için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülüp sürecin durdurulması, TARSİM sisteminin kapsam ve erişim bakımından gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

"Üreticilere faizsiz kredi sunulmalıdır"

Geçmiş yıllarda Bakanlar Kurulu Kararı ile son yıllarda ise Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli afetler nedeniyle ürünleri zarar gören gerçek veya tüzel üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının bir yıl süre ile ertelenmesi işlemi genişletilerek diğer kamu bankaları ve özel bankalara olan zirai kredileri de kapsayacak bir yolla yapılmalıdır. Tohum, gübre, mazot, mazot desteği nakdi olarak sağlanmalıdır. 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli faizsiz ya da 18 ay, 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli faizsiz kredi sunulmalıdır.

Ülkemizdeki üreticilerimizin, bu zorlu süreçte devletimizin desteğini yanında görmek istediklerini belirtir, alın terinin, toprağa olan bağlılıklarının karşılıksız kalmaması adına, ivedi bir şekilde gerekli adımların atılmasını tüm üreticiler adına arz ve talep ederiz.”