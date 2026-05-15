CHP'li Edirne Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz buradayız. Geri adım atmıyoruz" dedi.

Gencan, X hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle, Edirne'mize aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyoruz. Çünkü bu mücadele; makam değil, adalet, dayanışma ve memleket mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Gencan 25 Nisan'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması'nda yaptığı konuşmadan bir kesiti de paylaşarak, "Kurtuluş yok tek başına... Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" diye yazdı.

pic.twitter.com/ts5e2neh4b — Filiz Gencan (@avfilizgencan) May 14, 2026

Gencan söz konusu videoda da şu ifadeleri kullanıyor:

"Milletimiz bizden susmamızı değil, dik durmamızı bekliyor. Dağılmamızı değil, birlik olmamızı bekliyor. Biz de bunu yapacağız. Hizmet etmeye devam edeceğiz, hukuku savunacağız, birbirimize sahip çıkacağız. (...) Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin kadroları olarak sizin, genel başkanımızın liderliğinde yürütülen mücadelede aynı kararlılıkla, aynı inançla yol yürümeye devam devam edeceğiz. Çünkü bir başka yol yok."

"Filiz Gencan da AK Parti'ye geçecek" iddiası

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, dün akşam TV100 kanalında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönünde bir iddia olduğunu öne sürmüştü.

"Edirne Belediye Başkanı'nın da AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama" diyen Gezici, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak tanımladığı Gencan'ın "parti örgütüyle ciddi sorunlarının olduğunun konuşulduğunu" iddia etmişti.

Daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gibi bazı CHP'li belediye başkanları tartışmalı biçimde AK Parti'ye katıldı.

CHP yönetimi, bu belediye başkanlarının "hapse atılmakla korkutularak" parti değiştirmeye ikna edildiklerini savunuyor.

Özgür Özel, Burcu Köksal'a ne mesaj gönderdi?

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan son isimlerden Burcu Köksal ve Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya rozetlerini geçen Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, beş ay önce Köksal'a "Yolsuzluk meselesi kocanla ilgiliyse boşan, parti sana sahip çıkar" mesajı gönderdiğini belirtti.

Köksal'ın bu mesajlara yanıt vermediğini ifade eden CHP lideri, "O gün cevap vermedi bu mesaja. Vermedi ama ben yüzde 100 eminim eşiyle ilgili bir mevzu olduğuna" dedi.