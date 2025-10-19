  1. Ekonomim
CHP'li Emir: AKP’nin antidemokratik müdahalelerine rağmen seçilen Erhürman’ı tebrik ediyorum

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "AKP’nin dar iç politika hesaplarına sıkıştırdığı mevcut Kıbrıs politikası, halkın taleplerini ve bölgenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Yeni dönemin, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesini güçlendiren bir anlayışla şekillenmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC'de, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir, seçim sonuçlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

"AKP’nin antidemokratik müdahalelerine rağmen, Kıbrıs Türkü’nün oyları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Seçimin ardından Bahçeli'den flaş açıklama: KKTC, Türkiye'ye katılmalıSeçimin ardından Bahçeli'den flaş açıklama: KKTC, Türkiye'ye katılmalıGündem

 

Kıbrıs Türk halkının iradesi demokrasinin en güçlü göstergesidir. Türkiye–KKTC ilişkileri karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütülmelidir. AKP’nin dar iç politika hesaplarına sıkıştırdığı mevcut Kıbrıs politikası, halkın taleplerini ve bölgenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Yeni dönemin, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesini güçlendiren bir anlayışla şekillenmesini diliyorum."

