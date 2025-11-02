CHP'li Emir: Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz

  1. Ekonomim
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Erdoğan'ın Fetret Devri sözlerine yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'yi hedef alıp "Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir, "Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz. Birbirini yiyen saray şürekâsının hali ortada" dedi.

Emir, şunları söyledi:

Kaybettiğinde rakibini mahkeme koridorlarına sürmek siyaset değil, acziyetin ilanıdır.

Biz sana kaybetmeyi öğrettik.

Şimdi sırada demokrasinin en zor dersi var: Koltuğu bırakmak.

Öğreneceksin; azıcık sabır.

Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz. Birbirini yiyen saray şürekâsının hali ortada."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulunmuştu.

İBB yönetimini de hedef alan Erdoğan, "İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullanmıştı.

