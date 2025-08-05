CHP'li Emir: Herkesin içi rahat olsun CHP'nin olduğu komisyonda anayasa tartışması yapılmayacak

CHP'li Murat Emir, Cumhuriyetin temel niteliklerinin tartışmaya açılamayacağını belirterek özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelesinin sonuna kadar verileceğini söyledi.

Komisyonun ilk toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Emir komisyonun çalışma usul ve esaslarına dair yapılan görüşmelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin taleplerinin büyük oranda kabul edildiğini ifade etti.

Komisyonun anayasa yapma yetkisi yok

Emir, anayasa yapımına dair herhangi bir çalışmanın komisyonda olmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Komisyonun çalışma usul ve esaslarına dönük olarak yaptığımız toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin talepleri büyük oranda karşılandı diyebiliriz. Özellikle anayasa yapımına dönük herhangi bir çalışma yapılmayacağı, Meclis Başkanı ve diğer siyasi partilerin ağzından ifade edilmiş oldu."

"Gündem sadece Kürt sorunu değil"

Emir, kurulun sadece Kürt sorununa değil, aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti konularına odaklanacağının altını çizdi. Ayrıca, komisyona çağrılacak kişilerin belirlenmesinde muhalefetin de söz sahibi olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

"Şeffaflık vurgusu ve nitelikli çoğunluk"

"Kararların nitelikli çoğunlukla, üye tam sayısının 5’te 3’ü ile alınması önemli bir aşama. Biz aslında 3’te 2 olmasını arzu etmiştik, ama yapılan müzakereler sonucunda 5’te 3 noktasına gelmek durumunda kalındı."

Komisyon çalışmalarının tam tutanak altına alınması, bu tutanakların açık olması ve çalışmaların basına açık yürütülmesi de CHP'nin önemsediği şeffaflık kriterleri arasında yer aldı.