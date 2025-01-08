CHP'li Emir'den 'komisyon' açıklaması: Hangi önceliklerin gündeme getirilmesi gerektiğine dair çalışma yaptık

Murat Emir, dün DEM Parti İmralı heyetinin CHP’yi ziyaretinin ardından, bir komisyon oluşturulduğuna yönelik haberlerle ilgili ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, komisyonun yeni oluşturulmadığını vurguladı.

Türkiye’de büyük bir demokrasi açığı olduğunu, hukuk devletinin her yönden aşındırıldığını ve ülkede adaletsizliklerle boğuşulduğunu vurgulayan Emir, “Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasimizi güçlendirmek, evrensel standartlara yükseltmek, hukuk devletini yeniden inşa etmek, adaleti gerçekten herkesin hissedeceği bir noktaya taşımak gibi bir görevimiz var” dedi. Bu çerçevede, demokratikleşmeyle ilgili sorunlarla ilgili çalışmalar yapan komisyonun bugün toplantı yaptığını ifade eden Emir, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim öteden beri demokratikleşme, hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde kullanılmasına dönük olarak çalışmalarımız, çabalarımız var. Önümüzdeki süreçte de Meclis’te Sayın Genel Başkanımızın dün ifade ettiği gibi bir komisyon, Meclis Komisyonu toplanabilirse o komisyonda gerçekten bunlara ihtiyaç olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla daha önceden yaptığımız bu çalışmaları tekrar gözden geçirmek, bundan sonra o çalışmaları örtüştürmek, birleştirmek, daha da olgunlaştırmak ve sırası geldikçe bunları getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefimiz doğrultusunda da bugün toplandık.

"Hangi önceliklerin olması gerektiğine dönük bir çalışma yaptık"

Komisyonumuz daha önce de buna benzer çalışmalar yapmıştı. Bugün de yine hangi başlıklar üzerinde çalışabileceğimizi, Türkiye'nin demokratikleşmesi için hangi acil öncelikle gündeme getirilmesi gerektiğine, demokratikleşmenin önündeki engellerin nasıl kaldırılacağına, hangi önceliklerin olması gerektiğine dönük bir çalışma yaptık.

Mesela bunlardan birkaçını söylemem gerekirse Türkiye'de bir kayyum sorunu yaşıyoruz. Bizim belediyelerimizde de başka belediyelerde de DEM Partili belediyelerde de bir kayyum sorunu var. Ve bu kayyum aslında seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak yoluyla halkın iradesine darbe yapma girişimi. Dolayısıyla bir demokraside bu kabul edilemeyecek bir durum. Hele de görevden alınan belediye başkanının belediye meclis üyeleri arasından seçilmek yerine İçişleri Bakanlığı'ndan doğrudan atanması tabii ki demokrasinin ağır yara alması anlamına geliyor. Kayyum sorununun çözülmesi lazım.

Yine aynı şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili sorunlar var. Barış Akademisyenleri hala çoğu idare mahkemesi kararına rağmen görevlerine dönemediler, üniversitelerine dönemediler ve açlıkla baş etmek zorundalar, Türkiye'nin en iyi yetişmiş bilim insanları.

Buna benzer Türkiye'nin önünde çok önemli sorunlar var. Gezi davası tutukluları var. Ağır hak ihlalleri söz konusu. Can Atalay milletvekili olmasına rağmen, üç Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hala fiilen hapiste tutuluyor ve gelip burada görevini yapamıyor.

Türkiye'de maalesef demokrasimizi ağır yaralayan çok büyük, ciddi başlıklar var ve biz bu konular üzerinde öteden beri zaten çalışan bir partiyiz. Bundan sonra da yeri geldikçe, sırası geldikçe bunları hem Meclis'in hem Türkiye'nin gündeminde tutmak ve demokratikleşme yönünde atılacak her adıma katkı vermek, hatta öncüsü olmak gibi bir çizgimiz var ve bunun gereğince de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

"Amacımız bu çalışmaların zamanı geldikçe çıkarılarak somut, olgun şekilde ortaya konması"

Komisyonun yeni oluşturulmadığını belirten Emir, şöyle devam etti:

“DEM Parti İmralı heyetinin CHP'ye, partimize olan ziyaretiyle ilgisi yok. Genel Başkanımız oradaki kırmızı çizgilerimizi açıklıkla ifade etti. Ama bütün bu süreçte asıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim öncelediğimiz Türkiye'nin demokratikleşmesi, 86 milyon için özgürlük, 86 milyon için adalet, 86 milyon için gerçekten demokrasi, 86 milyonun yüreğinde adalet duygusunun pekişmesi ve hukuk devletinin hepimiz için en üst seviyeye çıkartılması meselesi var.

Dolayısıyla biz bu yönüyle bakıyoruz. Buna benzer çalışmaları daha önce de yaptık. Her birimizin bu konuda çok ciddi bir müktesebatı söz konusu. Daha önce de bu komisyon toplantıları yapmıştık. Bundan sonra da buna benzer toplantılar yapacağız.

Bizim önceliğimiz şu, yaptığımız bütün bu çalışmaların yeri, zamanı geldikçe çıkarılarak somut, olgun bir şekilde ortaya konması ve bunun üzerinden bu demokratikleşme süreçleri yaşama geçirilebilirse eğer, gerçekten azıcık da olsa samimilerse bunu yaşama geçirebilirsek bunun yürütücüsü olmak, öncüsü olmak.”