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CHP'li Emir'den tepki: Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi, yuvarlayıp 25 kuruş eklediler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir emekli maaşına yapılan zamma ilişkin, "En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Artış oranı yüzde 15,75'ti. 14 bin 468 lira 75 kuruşa denk geliyordu. Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi. Yuvarlayıp 25 kuruş eklediler" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'li Emir'den tepki: Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi, yuvarlayıp 25 kuruş eklediler
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CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden emekli maaşına yapılan zam hakkında açıklama yaptı. Emir’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Artış oranı yüzde 15,75'ti. 14 bin 468 lira 75 kuruşa denk geliyordu. Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi. Yuvarlayıp 25 kuruş eklediler. Emekliye "Sırtımızda küfe" diyen ekonomist Erdoğan'ın, 25 kuruşluk ek muamelesi işte bu kadar."

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