CHP'li Emir'den Tuncer Bakırhan'ın rapor eleştirisine yanıt: Raporumuz, Kürt raporu değil

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün akşam İlke TV'de yayınlanan Konuşma Zamanı programında CHP’nin Meclis'te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunduğu raporla ilgili "En çok CHP'nin raporuna üzüldüm. CHP bir rapor yazacaksa, 89'da SHP'nin yazdığı raporu alıp güncellesin" dedi.

Bakırhan'ın bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den yanıt geldi.

Emir, sosyal medya hesabından Bakırhan'ın sözlerini alıntılayarak “Her sayfasında ötekileştirilenler, adaletsizliğe uğrayanlar, temel hak ve özgürlükleri engellenenler, ayrımcılığa tabi tutulanlar, yok sayılanlar vardır” dedi.

Emir’in yanıtı şöyle:

“Bir kez daha söylemekte yarar var;

Komisyonun kuruluş amacı; demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barışa ilişkin sorun ve çözümleri ortaya koymaktır. Partimiz de bu doğrultuda bir rapor hazırlayarak daha demokratik, hukuk devleti niteliği güçlü ve toplumsal barışını inşa etmiş bir Türkiye için ivedilikle atılması gereken adımları ortaya koymuştur. Her sayfasında ötekileştirilenler, adaletsizliğe uğrayanlar, temel hak ve özgürlükleri engellenenler, ayrımcılığa tabi tutulanlar, yok sayılanlar vardır. Dolayısıyla Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, kendini öteki tanımlayan herkes vardır.

Raporumuz herbir bireyin kendini eşit hissettiği ve temel hak ve özgürlüklerini en geniş anlamda kullanabildiği bir Türkiye yaratmayı odağına koymuştur.

Kamuoyunda eve dönüş yasası olarak tanımlanan yasa ile ilgili olarak hazırlıklarımız olduğu, ancak sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için adalet bürokrasisinin yaptığı çalışmaları beklemenin daha uygun olacağı vurgulanmıştır. Bilinmelidir ki i; CHP terörü kalıcı olarak bitirebilmek için siyasetin atması gereken adımların öncüsü olmaya kararlıdır.

Raporumuz bir ‘Kürt Raporu’ olmayıp, o gözle değerlendirilmesi de isabetli değildir.”