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CHP'li Erhan Adem: Son 23 yılda ayçiçeği ve türevleri için 35 milyar dolar ithalat faturası ödendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son 23 yılda ayçiçeği ve türevleri için 35 milyar dolar ithalat faturası ödediğini bildirdi.

Haber Merkezi
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CHP'li Erhan Adem: Son 23 yılda ayçiçeği ve türevleri için 35 milyar dolar ithalat faturası ödendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'nin ayçiçeğinde yeterlilik oranının gün geçtikçe gerilemesine ve Türkiye'nin ayçiçeği ithalatı yapmasına tepki göstererek, "Türkiye, son 20 yılın tam 11 yılında ayçiçeği ithalatında dünya lideri oldu. Bu vahim tablonun tek sorumlusu AKP’dir" ifadesini kullandı.

"Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranı her geçen gün daha da geriliyor"

CHP'li Adem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"AKP’nin uyguladığı bilinçsiz ve üretimi baltalayan politikalar yüzünden Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranı her geçen gün daha da geriliyor. Son 23 yılda bu ülke sadece ayçiçeği ve türevleri için 35 milyar dolar ithalat faturası ödedi. Türkiye, son 20 yılın tam 11 yılında ayçiçeği ithalatında dünya lideri oldu. Bu vahim tablonun tek sorumlusu AKP’dir."

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