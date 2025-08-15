CHP'li Erhan Adem'den TMO’ya "mısır alım fiyatı" tepkisi: Çiftçimizin alın terinin gerçek karşılığı verilmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2025 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak açıklamasına tepki gösterdi.

"TMO’nun açıkladığı 11 bin 300 TL/ton alım fiyatı, üreticinin beklentilerinin çok altındadır"

Erhan Adem, TMO'nun açıkladığı mısır alım fiyatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, şu ifadeleri kaydetti:

"TMO’nun açıkladığı 11 bin 300 TL/ton alım fiyatı, üreticinin beklentilerinin çok altındadır. Mazot, gübre ve diğer girdi maliyetleri her yıl katlanarak artarken, bu fiyat çiftçiyi korumak değil, onu üretimden soğutmak demektir. Destekler ise üreticiye bir ödül değil, devletin asli görevidir. Bu destekleri fiyatın içine katarak yüksekmiş gibi göstermek, çiftçiyle dalga geçmektir.

"Üreticinin kâr edebilmesi için en az 12 bin 500 TL/ton fiyat gerekmektedir"

Asıl sorun, taban fiyatın nasıl belirlendiğinin açıklanmamasıdır. 11.300 TL/ton rakamı hangi maliyet hesabına, hangi piyasa verisine göre tespit edilmiştir? Üretim maliyeti ton başına 9 bin 260 TL iken, üreticinin kâr edebilmesi için en az 12 bin 500 TL/ton fiyat gerekmektedir. Ama iktidar, hasat öncesinde 500 bin ton mısır ithalatına sıfır gümrük vergisi tanıyarak yerli üreticiyi daha da zora sokmuştur.

"Çiftçimizin alın terinin gerçek karşılığı verilmelidir"

Çiftçinin talebi nettir; ithalat kararı derhal iptal edilmeli, alım fiyatı güncellenmeli ve çiftçimizin alın terinin gerçek karşılığı verilmelidir. Bu topraklarda üretim, alın teri ve emeğin hakkı korunmadan tarımda sürdürülebilirlik sağlanamaz."