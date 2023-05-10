CHP'li Erkek, YSK kararını paylaştı

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İçişleri Bakanlığı tarafından seçim sonuçlarını takip etmek üzere oluşturulan GAMER adlı sisteme ilişkin verdiği kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Erkek'in paylaşımında YSK, konuya ilişkin, “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın seçim iş ve işlemleriyle ilgili bir görevi bulunmadığından, Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının verilemeyeceği” kararını verdi.

YSK, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan bu sistemde kullanılmak üzere bilgi verilemeyeceğine hükmettiği kararında şunları belirtti:

“Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının excel formatında iletilmesine ilişkindir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ‘Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi’ başlıklı 79'uncu maddesinin ikinci fıkrasında, ‘Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz’ hükmü yer almaktadır.

298 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi ile 7062 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi ile Yüksek Seçim Kurulu’nun, 16 ve 20'nci maddeleri ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarının görev ve yetkileri belirlenmiş olup, seçim iş ve işlemlerine ilişkin karar vermeye yetkili merciler seçim kurullarıdır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın seçim iş ve işlemleriyle ilgili bir görevi bulunmadığından, Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının verilemeyeceğine karar verilmesi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın seçim iş ve işlemleriyle ilgili bir görevi bulunmadığından, Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının verilemeyeceğine,

Karar örneğinin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine…”