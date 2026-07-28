CHP'li Erzin Belediye Başkanı istifa ederek YENİ Parti'ye geçti

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Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, CHP’den istifa ettiğini ve siyasi hayatına YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı.

Elmasoğlu, CHP Erzin İlçe Başkanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“18 yaşından bu yana bu partinin üyesiyim. Babam yıllarca Erzin İlçe Başkanlığı yaptı. CHP bünyesinde siyaset yapma olanağımız kalmadığı için Sayın Özgür Özel başkanlığında kurulan Yeni Parti'ye buradan hep beraber geçmiş oluyoruz. Burada geçme iradesini hep birlikte beyan ettik. İnşallah inanıyoruz ki Yeni Parti ile beraber iktidar yolumuza devam edeceğiz.”

Öte yandan, CHP Erzin Merkez İlçe Başkanı Ali Hamdullah Vural ve Merkez İlçe Yönetimi de CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılma kararı aldılar.