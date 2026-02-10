CHP’li eski Belediye Başkan Yardımcısı Oruç Özkan, evinde ölü bulundu

Muğla’nın Ula ilçesinde, geçmişte Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve son yerel seçimlerde CHP’den belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulunan 50 yaşındaki Oruç Özkan, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınları tarafından fark edilen Özkan’ın ani vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.

Cenazesi, Muğla’daki Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Özkan’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiği öğrenilirken, ilk değerlendirmelere göre ölümünün ani kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor. Kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla cenazesi, Muğla’daki Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anma ve taziye programı düzenlenecek

CHP Muğla teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Özkan’ın ilçedeki siyasi ve sosyal yaşamda önemli bir yeri olduğu vurgulanarak, önümüzdeki günlerde anma ve taziye programlarının düzenleneceği ifade edildi.