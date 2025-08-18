  1. Ekonomim
Sinop’un Erfelek ilçesinin CHP'li eski Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, yürüyüş yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı.

CHP'li eski Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek'e saldırı
Sinop'un Erfelek ilçesinde eski belediye başkanı Muzaffer Şimşek, günlük yürüyüşü sırasında İ.Ö. adlı şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimşek'in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şahsın saldırı sırasında, “Sen başkanken benim oğlumu işe almadın” diyerek bağırdığı iddia edildi. Kısa süre önce kalp krizi geçirerek anjiyo olduğu bilinen Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya ilişkin kınama mesajları

Saldırıya ilişkin Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı kınama mesajı yayımladı. Gürbüz mesajında, “Önceki dönem Erfelek Belediye Başkanımız Muzaffer Şimşek’e yapılan hain saldırıyı kınıyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muzaffer başkanımız yalnız değildir” ifadelerine yer verdi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ise mesajında, “2014-2019 yılları arasında Erfelek Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten değerli büyüğüm Sayın Muzaffer Şimşek’e karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kaçan şahsın bir an evvel yakalanmasını ve adalet karşısına çıkmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

