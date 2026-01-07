  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li eski ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu
Takip Et

CHP'li eski ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu

CHP'nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li eski ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu
Takip Et

Sertan Ocakçı’dan haber alamayan yakınları Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gittiklerinde Ocakçı’yı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altın satışına yeni düzenleme: Kuyumcularda nakit dönemi sona eriyorAltın satışına yeni düzenleme: Kuyumcularda nakit dönemi sona eriyorEkonomi
Borsada manipülasyon soruşturması | 15 şüpheli gözaltına alındıBorsada manipülasyon soruşturması | 15 şüpheli gözaltına alındıGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı! Çığ tehlikesi, sağanak,rüzgarYurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı! Çığ tehlikesi, sağanak,rüzgarGündem

 