CHP’li eski milletvekili Atila Sertel hakkında gözaltı kararı: İfadesini verdi
CHP’li eski milletvekili Atila Sertel hakkında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eski rektörü Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediği gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Sertel, polis eşliğinde ifade vermeye gideceğini duyurdu; daha sonra da ifadesini verdiğini ve herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.
Eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ifade vermeye İzmir Adliyesi’ne götürüldüğünü açıkladı.
Sertel, gözaltı gerekçesiyle ilgili, "Eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesi ile gözaltı kararı çıkartılmış" ifadelerini kullandı.
"Polis arkadaşlarla ifade vereceğiz"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekilliği yaptığı döneme ait bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklayan Sertel, şu ifadeleri kullandı:
"Gözaltı kararının gerekçesi ortaya çıktı. Milletvekilliğim döneminde 9 Eylül Üniversitesi’nde Sayıştay’a yolsuzlukları ile ilgili bilgi, belge vermeyen, o dönemde öğretim üyelerine zulmeden, üniversiteyi siyasallaştıran eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesi ile gözaltı kararı çıkartılmış.
Polis arkadaşlarımız ile İzmir Adliyesi’ne gidip ifade vereceğiz. Hayatım boyunca hep gerçekleri dile getirdim, bilerek, isteyerek kimseye hakaret etmedim. Eski Rektör yaşamının büyük bölümünü adliye koridorlarında geçiriyor. İstiyor ki bizde öyle olalım."
Gözaltı kararının gerekçesi ortaya çıktı.
Atilla Sertel ifade verdi
Sertel, polis eşliğinde ifade vermeye gideceğini duyurdu; daha sonra da ifadesini verdiğini ve herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.
Asliye Ceza Hakimine ifademi verdim, hiç bir sıkıntı yok.
