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CHP'li eski milletvekili Orhan Sür hayatını kaybetti

CHP'li eski milletvekili Orhan Sür 75 yaşında yaşamını yitirdi. Sür için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Sür'ün naaşı cuma günü memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek.

Haber Merkezi
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CHP'li eski milletvekili Orhan Sür hayatını kaybetti
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22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sür’ün Ankara’da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sür için 25 Haziran 2026 Perşembe günü (yarın) saat 11:00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlenecek.

Törenin ardından Sür’ün cenazesi Balıkesir’e götürülecek.

Eski milletvekili, 26 Haziran 2026 Cuma günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’nda defnedilecek.

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