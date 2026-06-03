CHP'li Gökçen'den iddialara yanıt: O yazıyı ben yazmadım

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında dile getirilen iddialara tepki gösterdi.

Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kamuoyuna, izlemediğim bir kanalda hakkımda bazı iftiralarda bulunulmuş. O kötü niyetli kişilere değil ama aklında soru işareti oluşabilecekler için aydınlatıcı ve net bir cevap vermek isterim. Genel Merkez’deki odam butlancılar tarafından basılmış, kişisel eşyalarım karıştırılmış, dolapların içi dağıtılmış ve duvara da yazılar yazılmış. Hatırasına artık huzur verilmesini dilediğim ve hala yasını tuttuğum arkadaşım, kardeşim Gülşah Durbay’la olan fotoğrafım ona iftira atan kişiler tarafından indirilmiş.

İftiracıların fark etmediği bir şey var ki, sözü edilen gün ben Genel Merkez’de değildim. Dolayısıyla o yazıyı da ben yazmadım. Kendisine güvenen varsa ben o odadan çıktıktan sonra kimlerin odaya nasıl girdiğini kamera kayıtlarından çıkarır ve koyar. Ben de kendilerine dolapların içi karıştırılırken çekilen kamera görüntülerini seve seve gönderirim.

Beni bu şekilde 18 yaşımı doldurduğum gibi gençlik kollarına üye olduğum, her bir seçiminde ev ev gezdiğim, broşürünü dağıttığım, parçası olduğum için absürt suçlamalarla yargı önüne çıkarıldığım, ölüm tehditleri alsam da asla vazgeçmediğim, ellerimle pankartlarını yaptığım, 16 senedir her kademesinde emek verdiğim partimden böyle koparacağını sananlara bir söz, avucunuzu yalarsınız."