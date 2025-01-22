CHP'li Gökçen'den Sinan Ateş soruşturmasına ilişkin tepki: Sorumlular er ya da geç hesap verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş suikastı soruşturmasında aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gökçen'in paylaşımı şöyle:

"Sinan Ateş bu ülkenin başkentinin göbeğinde siyasi bir amaçla katledildi. Bir tarafta bir başsağlığı mesajı bile paylaşmayanlar varken, diğer tarafta gerçek adalet bekleyen, her görüşten milyonlar var. Güvenlik kaygısı yaşayan bir aile var. Bugün bir takipsizlik kararıyla dosyayı kapattığını zannedenler, sorumluların er ya da geç hesap vereceğini bilsinler."