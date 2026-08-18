CHP’li Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy’un testleri pozitif çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Adli süreç devam ediyor

Soruşturma kapsamında her iki isimle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, süreçle ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.