CHP'li Gülcan Kış: Muhalefetin verdiği bin 300 kanun teklifi gündeme alınmadı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, muhalefet partileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bin 300 kanun teklifinin hiçbirinin gündeme alınmadığını ifade etti.

Kış, Meclis'te 16 partinin temsil edildiğini ancak karar alma süreçlerinin Saray'dan yürütüldüğünü savunarak, "Biz Meclis'te görevimizi yaptık. Milletin vekilleri olarak bin 300'e yakın kanun teklifi verdik. Geçim derdi, barınma sorunu, adalet arayışı için mücadele ettik. Ancak Saray, halkın taleplerini yok sayarak Meclis'i devre dışı bıraktı. Bu bir yetki devri değil, doğrudan halk iradesinin gasp edilmesidir " dedi.

"Saray halktan yana hiçbir adıma izin vermedi"

Kış, muhalefetin sunduğu tekliflerin halktan yana sosyal politikalar içerdiğini belirterek, şu ifadeler yer verdi:

"Asgari ücretin artırılması, emekli maaşlarının insanca seviyeye çıkarılması, öğrencilere barınma ve burs desteği, işçilere sosyal güvence, gençlere istihdam… Bu teklifler halk için hazırlandı ama Saray halktan yana hiçbir adıma izin vermedi.

Tarım ülkesi Türkiye, AKP eliyle ithalata bağımlı hale geldi. Biz çiftçiye mazot desteği, üreticiye fiyat garantisi sunduk. Kanun teklifleriyle bunu Meclis gündemine taşıdık. Ancak Saray, beşli çeteye vergi indirimi getiren yasaları geçirirken halktan yana hiçbir öneriyi dikkate almadı.

Muhalefetin sözü susturuldu, Meclis işlevsizleştirildi. Bu Meclis halkın kürsüsü mü, yoksa Saray’ın susturma aracı mı? Biz milletin oylarıyla buradayız. Biz milletiz, siz kimsiniz? AKP, yandaş müteahhide imtiyaz sağladı, beşli çeteye kaynak aktardı. Biz ise emekli, işçi, üretici için yasa önerdik. Saray, halktan yana ne varsa engelledi. Ama bu mücadele bitmedi. Halkın sesi susmaz, Meclis yeniden milletin olacak."