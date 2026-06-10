CHP'li Günaydın ihraç istemine tepki: Alınlarını karışlarım, Allah akıl fikir versin!

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer'in "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Haberi T24 yayınında öğrenen Günaydın şu ifadeleri kullandı:

Allah akıl versin derim, başka bir şey demem.

Yani bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatlarıyız, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman ahlaktan, hukuktan yana görev yaptım. Kimsenin bana bu konuda söyleyebileceği bir tek sözcük yoktur, bir tek iddia yok hakkımda, bir tek gizli tanık iftirası bile yok benim aklımda ama işte böyle bir sonuçla karşı karşıyayız.

Tabii benim tedbirli olarak disipline sevk edilmem, başta arkadaşlarım da dahil olmak üzere. Bunların mekanizmaları var. Bu mekanizmalar bizlerin isminin parti meclisinden geçmesi ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi esasına dayanıyor.

Ben kendi adıma konuşayım da rahat edeyim. Oralarda görev yapanlar da bizi bilen insanlardır. Benim gözüme baka baka birileri söylesinler bakalım Gökhan Günaydın'ın şurada şöyle bir akçalı ya da ahlaki eksikliğini gördüm diye söylesinler de alınlarını karışlayayım.