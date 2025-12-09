CHP'li Günaydın: Türkiye, küresel pasaport gücü sıralamasında 193 ülke arasında 91'inci sırada

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin saygınlığı pasaportunun gücüyle ölçülür. Küresel Pasaport Gücü Sıralamasında, 193 ülke arasında TR 91. sırada. Dünyanın en gelişmiş 92 ülkesi Türkiye’ye vize uyguluyor. Vize için yıllarca randevu alınamıyor, başvuruların yarısı reddediliyor. Hamaset vize alamıyor!" diye konuştu.