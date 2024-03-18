CHP’li Günaydın’dan Bakan Şimşek’e FATF sorusu: Türkiye’nin gri listede olmasının etkisi ne oldu?

ANKARA (EKONOMİ) CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 23 Şubat 2024 tarihli toplantısında kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi mali suçlarla mücadele kapsamında Türkiye’nin gri listeden çıkarılması sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Günaydın, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Bakan Şimşek’in “FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu Haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor” açıklamasını hatırlattı.

FATF kararının en büyük bağlayıcılığının ülkenin itibarı olduğunu vurgulayan CHP’li Günaydın, FATF tarafından 21 Ekim 2021’de kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren “gri listeye” alındığını hatırlattı. Günaydın, Bakan Şimşek’ten şu sorularına yanıt istedi:

“FATF tarafından Türkiye’nin “gri listeye” alınmasından bugüne geçen süreçte kararın sermaye akımlarına etkisi ne olmuştur? Sıcak para akışını ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını azaltmış ya da engellemiş midir?

FATF, 23 Şubat 2024 Genel Kurul toplantısında ülkemizi “gri listeden” çıkarma kararını almadığına göre hangi şartlar yerine getirilmemiştir ve aradan 3 yıldan daha fazla zaman geçmesine rağmen neden yerine getirilmemiştir? Ya da yerine getirilen şartlar hangileridir?

FATF 23 Şubat 2024 toplantısı sonrasında Haziran 2024’te yapılacak Genel Kurul toplantısında Türkiye’nin gri listeden çıkarılacağına ilişkin beklentinizin dayanakları nelerdir?

Gri listeye alınmamızdan bu yana bakanlığınız ilgili diğer bakanlıklarla (İçişleri ve Adalet bakanlıkları) birlikte hangi önlemler için hangi somut çalışmaları yapmıştır?

Gelen fonların Türkiye üzerinden çıkışı ve vergi mevzuatı ile vergilendirme politikaları FATF’nin kriterlerine uygun ve etkin hale getirilmiş midir? Gelen fonların etkin denetimi yapılmakta mıdır?

Son dönemde Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle sıklıkla yapılan mali anlaşmalar ile Türkiye’nin FATF’nin gri listesinde olması ve sermaye akımları açısından “itibar kaybetmesi” ile ilişkisi var mıdır? Bu ülkelerden gelen fonlar (para) ne ölçüde ve hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Son yıllarda yaşanan mülteci akını yasa dışı finansman risklerini artırmakta mıdır? Bu konuda etkili bir denetim yapılmakta mıdır?”