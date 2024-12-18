CHP'li Gürer’den çiğ süt fiyatı tepkisi: Taban fiyat değil, artış raflara yansıyacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gürer, "Küçük aile tipi işletmeler burada korunmuyor. Bu fiyat artışı, sanayiciye yarayacak. Sanayici ürettiği bütün ürünlerde artışa gidecek. Marketlere yarayacak, fiyat artacak" eleştirilerinde bulundu.

"Çiğ süt tavsiye fiyatı taban fiyat değil"

Gürer, Ulusal Süt Konseyinin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit ettiği 17,15 liralık çiğ süt tavsiye fiyatının, taban fiyat olmadığına işaret etti. Daha önce 14 liralık taban fiyat belirlenmesine rağmen 11-12 liradan süt toplandığını anlatan Gürer, şöyle konuştu:

"1 ila 20 hayvanı olanlar çiğ sütü sağdıktan sonra hemen satmak zorunda oldukları için kendilerine dayatılan fiyattan ürünlerini verecekler. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de bu. Küçük aile tipi işletmeler burada korunmuyor. Bu fiyat artışı sanayiciye yarayacak. Sanayici ürettiği bütün ürünlerde artışa gidecek. Marketlere yarayacak, fiyat artacak. Yem fiyatlarına hemen zam gelecek, onlara yarayacak. Hayvan varlığı 100'ün üzerinde olan işletmelere yarayacak. Küçük aile tipi işletmelerin sorunları devam edecek. Taban fiyat olmadığı için de alım fiyatını sanayici ve bölgedeki aracı belirleyecek."

Süt fiyatındaki artış raflara yansıyacak

CHP'li Gürer, vatandaşların çiğ süt fiyatındaki artış nedeniyle zamları rafta hemen göreceğini belirtti.

Küresel ısınmanın, ürün arz sorunu yaratacak boyutlara eriştiğine dikkati çeken Gürer, Türkiye'deki tarım alanlarının daraldığını savundu.