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CHP'li Gürer'den emekli maaşı açıklaması: Asgari ücret düzeyine çıkarılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "En düşük emekli maaşı, asgari ücret düzeyine çıkarılmalı ve kademeli olarak tüm emekli maaşlarında düzenlemeye gidilmeli." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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CHP'li Gürer'den emekli maaşı açıklaması: Asgari ücret düzeyine çıkarılmalı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki emeklilik sisteminde ciddi sorunlar olduğunu söyledi. 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini hatırlatan Gürer, bu senenin emeklilerin mutlu olmadığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini, emeklilerin kahvehanelerde ikinci çayını içemez hale geldiğini ifade etti.

Emekli maaşı yoksulluk ve açlık sınırının altında kalıyor

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarıldığını ancak bu rakamın yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığını belirten Gürer, şöyle konuştu:

"En düşük emekli maaşı, asgari ücret düzeyine çıkarılmalı ve kademeli olarak tüm emekli maaşlarında düzenlemeye gidilmeli. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyeleri de asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Emeklilerin intibak düzenlemesi yapılmalı. Emekli maaş bağlama oranı 2008 yılında yüzde 70'den yüzde 30'a düşürülmüştü tekrar eski seviyesine getirilmeli. Sağlık hizmetlerinde katkı payları tamamen kaldırılmalı. Evi olmayan emekliye kira ve yakacak yardımı yapılmalı. Emeklilerin kamu misafirhanelerinde dört gün boyunca ücretsiz kalmalarının yolu açılmalı."

Gürer ayrıca taklit ve tağşişe karşı, belediyelere yetkilerin tekrar verilerek denetimlerin artırılmasını istedi.

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