CHP'li iki vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu. Başsavcı Gürlek ayrıca CHP milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın İBB dosyası kapsamında şüpheli ve "örgüt üyesi" olarak yer aldıklarını kaydederken dosyanın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını ve 2 milletvekilinin dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın İBB dosyasında 'şüpheli' ve 'örgüt üyesi' sıfatıyla bulunduğunu söyleyen Başsavcı Akın Gürlek, bu kapsamda dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlikle gönderildiğini kaydetti.

Ayrıca dosyanın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gönderildiği de belirtildi.  

