CHP'li il belediye başkanlarından Özgür Özel'e destek

CHP'li il belediye başkanları, ortak açıklama yaparak Özgür Özel'e desteğini açıkladı.

Belediye başkanlarının ortak açıklamasında, "İl Belediye Başkanları olarak, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in verdiği mücadelenin yanındayız" denildi.

Kurultay çağrısı yapılan açıklamada, "Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanları da destek vermişti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları da dün Özgür Özel ile yapılan görüşmenin ardından ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır" denilmişti.

Mutlak butlan kararı hakkında yapılan değerlendirmede, "'Mutlak Butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

Özgür Özel'e destek verilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, "Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" çağrısı yapılmıştı.