CHP’li ilçe başkanlarından kongre soruşturmasına tepki: “AKP şaibe arıyorsa tarihine bakmalı”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik “hile ve seçim kanununa muhalefet edildiği” iddialarıyla ilgili dün soruşturma başlattı. İstanbul’da CHP’li ilçe başkanları İl Başkanlığı binasında bugün basın açıklaması yaptı.

"Zorba rejiminiz yenilecek"

Kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ile tüm kurulların yanında olduklarını belirten Narin, şunları söyledi:

“Kirli elleriniz, karanlık zihinleriniz, zorba rejiminiz yenilecek. Türkiye’nin gördüğü en demokratik, temiz ve ahlaki seçim sürecinin eseri olan; her CHP’linin övünç duyacağı şeffaflıkta yapılan İstanbul İl Kongremizi karalamaya kimsenin gücü yetmez. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra milletimizin tercihi ile Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’ye seçmen nezdinde meşruiyetini günden güne kaybeden AKP’nin gücü ise hiç yetmez. CHP, geçmişten bugüne parti içi demokrasinin ülkemizdeki tek ve en kurumsal temsilcisidir.”

Açıklamada, CHP’nin üyelerinin özgür iradesiyle demokratik seçimler yaptığı vurgulanarak, “CHP’deki demokrasi ve güven ortamını kimse tartışmalı hâle getiremez” denildi.

“AKP şaibe arıyorsa kendi tarihine baksın”

AKP’nin parti içi seçim süreçlerini sorgulama yetkisi olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"AKP, şaibe arıyorsa tarihine bakmalıdır. Aday olmak isteyenlere şiddet uygulayan, tek listeyle yapılan göstermelik kongrelerini sorgulamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni savaş cephelerinde kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve çok partili rejimi Türkiye’ye kazandıran İsmet İnönü’nün partisi CHP’deki parti içi demokrasi kültürünü AKP’nin yargısı sorgulayamaz. CHP’de kongre ve kurultay bayrak yarışıdır; seçim bittikten sonra hep beraber demokratik, müreffeh, huzurlu ve güvenli bir Türkiye için mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz.”

İl başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine de tepki göstererek, bunun siyasi bir “taciz” olduğunu belirtti.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

Çelik, soruşturmayı Halk TV’de doğruladı. Ayrıca Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından ifadeye çağrıldığını dile getirdi.

Özgür Çelik 342 oyla CHP İstanbul İl Başkanı oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini 8 Ekim 2023'te Özgür Çelik kazandı. Çelik’e İBB Başkanı İmamoğlu destek veriyordu. CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat almıştı

Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlenmişti.