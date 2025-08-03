CHP'li İlgezdi: 4 kişilik ailenin aylık kahvaltı gideri 14 bin 820 lira

Gamze Akkuş İlgezdi, “Sadece bir kişilik kahvaltı 123,5 liraya mal oluyor. Bu rakam ekmek ve çay dahil olmadan. Dört kişilik bir ailenin bir günlük kahvaltı maliyeti 494 lira, bir aylık kahvaltı ise 14 bin 820 liraya ulaşıyor” dedi.

İlgezdi, bu rakamlara çay ve ekmeğin dahil edilmediğini söyledi.

Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı yazılı açıklamada, “Bir dilim sucuk 25 lira, bir dilim kaşar peyniri 12,5 lira, bir dilim salam 12 lira, beş zeytin 22 lira, bir dilim beyaz peynir 45 lira, bir yumurta ise 7 lira olmuş durumda. Sadece bir kişilik kahvaltı 123,5 liraya mal oluyor. Bu rakam ekmek ve çay dahil olmadan. Dört kişilik bir ailenin bir günlük kahvaltı maliyeti 494 lira, bir aylık kahvaltı ise 14 bin 820 liraya ulaşıyor” dedi.

Emekli maaşı ve asgari ücretin bu tutarların çok gerisinde kaldığını belirten İlgezdi, ''Bir emekliye 16 bin lira maaş veriyorsunuz ama bir aylık kahvaltı masrafı 15 bin liraya dayanmış. Üstelik bu sadece sabah öğünü. Bu koşullarda vatandaş nasıl geçinsin'' diye sordu.

''Asgari ücretli kahvaltı yapsa, kirayı hayal bile edemez''

''Ankara'da ortalama kira bedelinin 25 bin, İstanbul’da ise 30 bin liraya ulaştığını'' hatırlatan İlgezdi, asgari ücretli bir ailenin gelir-gider dengesi kurmasının artık olanaksız hale geldiğini belirtti. İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

''Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aile 22 bin 104 lira maaşla her gün kahvaltı yapsa, elinde sadece 7 bin 284 lira kalıyor. Kalan parayla bir ailenin barınma ihtiyacını karşılaması artık mümkün değil. Dört kişilik bir aile ya kahvaltı edecek ya da kirayı ödeyecek. Çünkü bu maaşla ikisini birden karşılamak artık imkânsız. Barınma ve beslenme gibi en temel iki ihtiyaç bile bir arada sürdürülemiyor. Bu tablo, ekonomik yıkımın resmidir.''

''Temel gıdaya erişimin bu kadar zorlaştığı bir yerde sosyal devletten bahsedilemez''

Kahvaltılık ürünlerin artık lüks tüketim kategorisine girdiğini ifade eden İlgezdi, “Evladına yumurta yediremeyen, peynir dilimini sayarak sofraya koyan anneler var bu ülkede. Temel gıdaya erişimin bu kadar zorlaştığı bir yerde sosyal devletten bahsetmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

''İnsanlar yarını değil, bir sonraki öğünü düşünüyor”

Gamze Akkuş İlgezdi, “Yoksulluk öyle bir noktaya geldi ki insanlar artık çocuğunun geleceğini değil, bir sonraki öğünü nasıl çıkaracağını düşünüyor. Gıda fiyatları karşısında çaresiz kalan aileler, temel ihtiyaçlarından bir bir vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu tablo, toplumun yalnızca midesini değil, umudunu da aç bırakıyor” dedi.