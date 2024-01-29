CHP'li İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay kimdir?

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da doğdu. İzmir İnönü Lisesi'nde ortaokulu 1980 yılında tamamladı ve lise eğitimini 1983 yılında tamamlayarak mezun oldu.

Tıp eğitimini 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Tugay, ardından Çorum ve Tire'de 4 yıl süreyle pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisasını tamamlayan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor unvanını elde etti.

1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl boyunca araştırmacı doktor olarak görev aldı. Uzmanlık alanında deneyim kazandıktan sonra, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde ve 2005-2009 yılları arasında İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik pratiğine başlayan Tugay, belediye başkanı seçilmesinin ardından uzun süre faaliyet gösterdiği Alsancak'taki muayenehanesini kapattı.

Evli ve iki kız, bir erkek olmak üzere toplamda üç çocuk babasıdır. Ayrıca, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilmektedir.