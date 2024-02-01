CHP'li Karabat'tan deprem konutları tepkisi: Yüzde beşi bile bir yıl içinde yapılmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, geçen yıl şubat ayında meydana gelen ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerin birinci yılında bölgedeki sorunlar hakkında açıklama yaptı.

Karabat, yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında, yaralar halen kanıyor. Peki, geçen 1 yılda AKP neler söyledi, neler yaptı? Cumhurbaşkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden sonra kalıcı konutların bir yıl içinde tamamlanacağı; TOKİ eliyle 200 bin konutun kentlerde, 70 bin konutun ise kırsal alanlarda inşa edileceği açıklandı.

Genel seçimlere 1 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan el artırdı ve şu vaatlerde bulundu: 'Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek'.

Daha sonra 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu açıklandı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen kitlesel bitirilmiş konut projeleri yok. Şubat ayı içinde, yerel seçim malzemesi olarak 20-30 bin civarında konut teslim edilecek. 872 bin bağımsız bölüm olduğu düşünüldüğünde, yüzde beşi bile bir yıl içinde yapılmadı. Erdoğan, genel seçim öncesinde bize yönelik 'Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar' demişti. Kimin depremzedelerin umutlarıyla oynadığı ortaya çıktı!

"Şehirler, köyler boşaldı"

Deprem bölgesinde geçen 1 yıl içinde: Çiftçi korunmadı. Gençler tutunamadı. Şehirler, köyler boşaldı. Barınma ve eğitim sorunu büyüdü. Deprem sonrası yapılacak işler sadece konut ve altyapı ile sınırlı değildir. Siz toplumsal bağları bir araya getirecek uygulamalar da devreye sokmalısınız. Ancak hem AKP hem de onun medyası, toplumsal kutuplaşmayı artırmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

"Konutların fiyatı 4 milyon liraya kadar çıktı"

Üstelik bu konutlar depremzedelere bedava verilmeyecek. Parası alınacak. Bunların bedelleri ne kadar olacak, TOKİ konutlarına bakmakta fayda var. AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı iken 100 bin konut projesi sözü vermişti. Bu proje kapsamında İstanbul’da TOKİ 5.000 konutun çekilişini yaptı. Vatandaşlar 250-300 bin TL’ye konut almayı beklerken şimdi bu konutların fiyatı 4 milyon liraya kadar çıktı. Üstelik, inşaatı bitmiş konut dahi yok! Benzer tabloyu maalesef deprem bölgesinde göreceğiz. Depremzedelere satılacak olan deprem konutlarının fiyatları, ödeme planları henüz belli değil. İstanbul’da yaratılan mağduriyetin bir benzeri deprem bölgesinde de yaşanacak. Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP yönetimi, depremzedelerin umutlarıyla oynamış, onları yardıma muhtaç bırakmışlardır.”