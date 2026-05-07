CHP'li Karadeniz'den Burcu Köksal açıklaması: Maalesef siyasi baskılara boyun eğmiştir

Afyon Postası'ndan Aslı Çiçek'in haberine göre;CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığının çağrısıyla saat 18.00 sıralarında parti üyeleri ve vatandaşlaroluşan kalabalık bir grup, "Başkan yapma, Afyon'u satma!" ve "O koltuk senin değil milletin!" yazılı dövizlerle belediye önünde toplandı.

İl Başkanlığı önünde açıklama yapan İl Başkanı Hasan Karadeniz, elediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK PARTİ'ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine “Ne ben, ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmadı, geri dönüş yapmadı. Bu sessiz duruş hayra alamet değildir. Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiştir. Maalesef direnememiştir.” dedi.