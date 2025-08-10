CHP'li Karasu: Yine deprem yine operatörler çöktü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından telefon operatörlerinin çöktüğünü ve vatandaşların ailelerine ulaşamadığını söyledi.
Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine deprem yine operatörler çöktü! Vatandaşlar GSM şirketleri yüzünden yine ailelerine ve yakınlarına ulaşamadı. Her afette, felakette ortadan kayboluyorsunuz. Siz ne işe yararsınız!" ifadesini kullandı.
