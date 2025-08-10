CHP'li Karasu: Yine deprem yine operatörler çöktü

Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine deprem yine operatörler çöktü! Vatandaşlar GSM şirketleri yüzünden yine ailelerine ve yakınlarına ulaşamadı. Her afette, felakette ortadan kayboluyorsunuz. Siz ne işe yararsınız!" ifadesini kullandı.