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CHP'li Karkamış Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti

CHP'den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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CHP'li Karkamış Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“Değerli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik. Siz değerli hemşehrilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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