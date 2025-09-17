CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı Özgür Örnek gözaltında

  1. Ekonomim
CHP'li Muğla Köyceğiz Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.

Muğla'da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.

halktv.com.tr, operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve "imar yolsuzluğu" iddiasıyla gerçekleştiğini yazdı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında AK Parti döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi

