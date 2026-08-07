CHP'li Kuşoğlu: YENİ Parti'yi kurmaları Erdoğan’ın işine yaradı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, MK TV yayınında CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki "mutlak butlan" tartışmalarını ve YENİ Parti'nin kuruluşunu değerlendirdi.

"Delegenin iradesinin satın alınmadığını neden söylemediler"

Kuşoğlu, kurultay delegelerinin iradesinin satın alındığı yönündeki iddialara yeterince cevap verilmediğini savundu. Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Mutlak butlan, 38’inci Kurultay’ın iptal edilmesi demek. Mahkeme, son yapılan kurultayın doğru yapılmadığını, delegenin iradesinin satın alındığını söylüyor. Siz hiç ‘Delege satın alınmamıştır, böyle bir şey yapılmamıştır’ dediklerini gördünüz mü? Böyle bir kamuoyu oluşturulmadı. İstanbul Kongresi de benzer gerekçelerle iptal edilmiş durumda. İtiraz edememelerinin nedeni budur."

"İdeolojik değil, duygusal ve koltuksal farklılıkları var"

CHP'den ayrılanlarla aralarında ideolojik bir farklılık bulunmadığını belirten Kuşoğlu, YENİ Parti’nin kuruluşuna ilişkin şöyle konuştu:

"Daha dün beraberdik. Düşünce anlamında da farklılığımız yok. Giderken ‘Sosyolojik tabanımız değişti’ ya da ‘Artık Atatürkçü değiliz’ demediler. ‘Siz Atatürkçü değilsiniz’ de demediler. Koltuksal ve duygusal sebeplerle ayrıldılar."

"YENİ Parti kurulması Erdoğan’ın işine yaradı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla hareket ettiği" yönündeki suçlamaları reddeden Kuşoğlu, bu iddiaların somut bir delile dayanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50’nin üzerinde oy alabilmek için bütün muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Kuşoğlu, "Yapılması gereken tüm muhalefeti bir araya getirmektir. O zaman neden CHP’den ayrılıp başka bir partiye çalışılıyor? Yeni parti kurmaları Erdoğan’ın işine yaradı. CHP’yi bölenler Sarayla çalışıyordur" dedi.