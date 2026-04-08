  3. CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel gözaltına alındı
CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel gözaltına alındı

Datça Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Temel, meclis toplantısındaki konuşmasının ardından “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel gözaltına alındı
Muğla’nın Datça ilçesinde 7 Nisan’da gerçekleştirilen Datça Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, toplantıda söz alan CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel’in yaptığı konuşma sonrası akşam saatlerinde gözaltı kararı verildi. Temel’in, “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet birimlerine götürülen Temel geceyi karakolda geçirdi.

