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CHP'li meclis üyesine silahlı saldırı: Yüzünden vuruldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 31 yaşındaki CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, yaşadığı bir tartışma sırasında üç kişi tarafından yüzünden tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Ekiciler, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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CHP'li meclis üyesine silahlı saldırı: Yüzünden vuruldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin 31 yaşındaki CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, tartıştığı 3 kişi tarafından yüzünden tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Ekiciler hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 civarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksi ile 3 kişi geldi. Grupla Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler kanlar için yere yığıldı, 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçtı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Mustafa Can Ekiciler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ekiciler'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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