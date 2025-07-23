CHP Milletvekili Kış: 2 milyon emekli geçinebilmek için çalışıyor, iktidar hâlâ çıkıp başarı hikâyesi anlatıyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, emeklilerin durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye’nin büyüyen ekonomik pastasından emekliye artık kuru ekmek bile düşmüyor"

Ülkedeki tabloyu “Cumhuriyet tarihinin en ağır emekli yoksulluğu” olarak nitelendiren Kış, şunları kaydetti:

“Bugün emeklilerin yüzde 65,7’si ya çalışıyor ya da iş arıyor. Bu oran geçim umudunun değil, çaresizliğin belgesidir. Türkiye’nin büyüyen ekonomik pastasından emekliye artık kuru ekmek bile düşmüyor. 2 milyon emekli geçinemediği için yeniden çalışıyor. Bu tablo, AKP’nin yarattığı sefalet düzeninin fotoğrafıdır. 2003 yılında emekli maaşı asgari ücretin yüzde 36 fazlasıyken bugün yüzde 22’nin altına düştü. 2002’de emekli maaşlarının GSYH’den aldığı pay yüzde 46,4’tü, 2025’te yüzde 29’a geriledi. Yani emekli, ülke büyürken daha da fakirleşiyor.

"İktidar hâlâ ‘ekonomi iyi’ masalları anlatıyor"

İktidar, ‘asgari ücretin altında emekli kalmayacak’ demişti. Bugün emeklilerin yüzde 70’i asgari ücretin bile altında maaş alıyor. 15,9 milyon emekliyle Türkiye, Avrupa’da en fazla emekliye sahip 3’üncü ülke. Ama buna rağmen iktidar hâlâ ‘ekonomi iyi’ masalları anlatıyor. Buna kimse inanmıyor.

"İnsanca emeklilik haktır"

Üç maaşlı bürokratlar, saraylarda yaşayanlar halkın sofrasındaki ekmeği bilmez. Onlar lüks içinde yaşarken bu halk fatura ödeyemiyor, emekli ikinci iş arıyor. İktidarın yarattığı düzen işte budur: Sarayda refah, sokakta sefalet. Bizim hedefimiz, yıllarca çalışan, ülkesine emek veren emeklilerin yoksullukla değil, huzurla yaşayacağı bir Türkiye’dir. İnsanca emeklilik haktır. CHP olarak biz, bu sömürü düzeni değişene kadar susmayacağız, mücadele edeceğiz.”